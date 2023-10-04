МИД России пригрозил ЕС ответом на въезд автомобилей из РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что запрет на въезд российских автомобилей в ЕС «не останется без ответа». Трансляция ее брифинга размещена на сайте МИД РФ.

«Профильными ведомствами ведутся, можно сказать, контакты с целью проработки реакции на подобное», — уточнила она.

8 сентября 2023 года Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому въезд в ЕС из России на личной машине подпадает под санкции, поскольку может считаться формой импорта. Там также говорилось, что личные вещи россиян, вплоть до чемоданов и шампуней, также могут быть конфискованы при въезде по той же причине.

12 сентября Еврокомиссия смягчила рекомендации и посоветовала таможенникам сосредоточиться на запрете на ввоз авто из РФ в ЕС.

16 сентября сообщалось, что пересечение границы РФ и Шенгенской зоны на автомобиле не в целях транзита в Калининград возможно только в Норвегии, однако и там намерены запретить въезд зарегистрированных в РФ машин.

3 октября в Норвегии начал действовать запрет на въезд российских автомобилей.

Ранее в Еврокомиссии ответили, что делать с конфискованными российскими автомобилями в Европе.