Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский пообещал Британии право написать первую страницу в книге об истории Украины

Шэппс: Зеленский пообещал, что Лондон напишет первую страницу в истории Украины

close
100%
Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Владимир Зеленский пообещал Великобритании право написать после окончания конфликта «первую страницу» в новой книге об истории Украины. Об этом глава министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил интервью, которое было опубликовано YouTube-канале газеты Telegraph.

«Что президент Зеленский сказал мне... — это то, что, когда эта война закончится, об истории Украины напишут новую книгу, и в этой книге будет пустая первая глава, и мы собираемся пригласить Великобританию написать первую страницу», — сказал он.

3 октября британский премьер-министр Риши Сунак пообещал странам G7 и НАТО продолжить поддерживать Украину. Он отмечал, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Накануне Шэппс говорил, что США и Польша не прекратят оказывать поддержку Вооруженным силам Украины.

До этого глава Министерства обороны Великобритании сообщал, что украинские военные могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российским военным на всей международно признанной территории Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий