Зеленский пообещал Британии право написать первую страницу в книге об истории Украины

Владимир Зеленский пообещал Великобритании право написать после окончания конфликта «первую страницу» в новой книге об истории Украины. Об этом глава министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил интервью, которое было опубликовано YouTube-канале газеты Telegraph.

«Что президент Зеленский сказал мне... — это то, что, когда эта война закончится, об истории Украины напишут новую книгу, и в этой книге будет пустая первая глава, и мы собираемся пригласить Великобританию написать первую страницу», — сказал он.

3 октября британский премьер-министр Риши Сунак пообещал странам G7 и НАТО продолжить поддерживать Украину. Он отмечал, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Накануне Шэппс говорил, что США и Польша не прекратят оказывать поддержку Вооруженным силам Украины.

До этого глава Министерства обороны Великобритании сообщал, что украинские военные могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российским военным на всей международно признанной территории Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.