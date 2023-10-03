В Косово попросили США о помощи из-за России

Властям США стоит рассмотреть возможность создания военной базы в непризнанном Косово, считает бывший министр региона по диалогу с Сербией Эдита Тахири. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она отметила, что такое решение поможет Приштине в борьбе с Сербией и Россией.

«США следует построить военную базу на севере Косова, только так геополитическая война Сербии и России против Косова и Балкан прекратится! В результате геополитическая линия Запад — Восток проходит именно на Балканах», — написала Тахири.

Заявление бывшего косовского министра появилось на фоне усиления напряженности в регионе в связи с нападением на полицейских непризнанной республики на севере края. Приштина подозревает Белград в организации атаки группы вооруженных людей на сотрудников правоохранительных органов. При этом в Сербии все обвинения опровергают, выступая за стабилизацию ситуации.

Ранее в Косово заявили об опасениях по поводу введения войск Сербии.