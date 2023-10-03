Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Косово попросили США о помощи из-за России

Экс-министр Тахири: в Косово нужна военная база США для противодействия РФ

close
100%
Reuters

Властям США стоит рассмотреть возможность создания военной базы в непризнанном Косово, считает бывший министр региона по диалогу с Сербией Эдита Тахири. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она отметила, что такое решение поможет Приштине в борьбе с Сербией и Россией.

«США следует построить военную базу на севере Косова, только так геополитическая война Сербии и России против Косова и Балкан прекратится! В результате геополитическая линия Запад — Восток проходит именно на Балканах», — написала Тахири.

Заявление бывшего косовского министра появилось на фоне усиления напряженности в регионе в связи с нападением на полицейских непризнанной республики на севере края. Приштина подозревает Белград в организации атаки группы вооруженных людей на сотрудников правоохранительных органов. При этом в Сербии все обвинения опровергают, выступая за стабилизацию ситуации.

Ранее в Косово заявили об опасениях по поводу введения войск Сербии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий