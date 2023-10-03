В Польше не исключили «более сложных месяцев» в отношениях с Украиной

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что разногласия во взглядах между Варшавой и Киевом будут иметь место, поэтому нельзя исключать «более сложных месяцев» в их отношениях. Об этом он заявил в интервью Polstat News.

По словам Мюллера, у Украины есть свои интересы в сельском хозяйстве, но Польша не может и не хочет отвечать ожиданиям со стороны Киева. Он отметил, что Варшава проводит выгодную ей политику.

«Неизбежно, что разногласия во взглядах будут иметь место, поэтому в этом смысле могут быть более сложные месяцы, но это не значит, что отношения между Польшей и Украиной будут плохими», — отметил Мюллер.

Он призвал не делать «далеко идущих выводов», однако заметил, что в последнее время с украинской стороны были «определенные неуместные жесты».

До этого руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами» налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение.

Ранее в Польше заявили, что Германия «обязательно обманет» Украину.