Глава комитета по иностранным делам польского сейма Радослав Фогель заявил, что Германия «была бы очень рада» вернуться к двусторонним взаимоотношениям с Россией, это бы укрепило Берлин экономически и сделало центром европейских поставок энергоресурсов. В интервью PAP он заявил, что Германия «обязательно обманет» Украину.

«Германия, которая построила свои позиции на экономике, теперь сталкивается с экономическими проблемами, потому что она не может полагаться на дешевую российскую энергию...», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что Берлин стремится восстановить отношения с Москвой, и если «кто-то на Украине этого не замечает, то он или она очень недальновидны».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского не забывать о том, что Польша приютила несколько миллионов украинцев и учитывать, что Германия всегда будет пытаться наладить отношения с Россией.

Моравецкий предупредил, что немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств.

Ранее в МИД Польши сообщили о неблагодарной политике Зеленского.