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Финский премьер выступил за расширение ЕС

Финский премьер-министр Орпо назвал расширение ЕС политической необходимостью

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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Финский премьер-министр Петтери Орпо назвал расширение Европейского союза политической необходимостью, сообщает газета Helsingin sanomat.

«Для Финляндии очень важно во время работы следующего состава Еврокомиссии (вторая половина 2024 года) продолжать поддерживать Украину, сделать ЕС более сильным геополитическим игроком и улучшить функционирование внутреннего рынка», — заявил Орпо.

Финский премьер-министр считает расширение ЕС политической необходимостью и неизбежным шагом. По мнению Орпо, альтернативой вступлению в Европейский союз для новых членов будет «попадание в сферу влияния России или Китая».

Также Орпо отмечает, что за расширением ЕС неизбежно будет следовать расширение НАТО и вовлечение США в дискуссию по европейской безопасности.

Ранее стало известно, что Финляндия планирует направить Украине новый пакет военной помощи.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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