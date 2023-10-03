Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польша закрыла свободный проезд через границу со Словакией

Польша ввела пограничный контроль на десять дней на границе со Словакией

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На польско-словацкой границе введен пограничный контроль на 10 дней, с возможностью продления, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского.

«Правительство приняло решение с полуночи временно возобновить пограничный контроль на границе со Словакией», — заявил Каминьский.

Причиной этих мер глава польского министерства внутренних дел назвал рост числа нелегальных мигрантов на так называемом «балканском маршруте».

По этому маршруту мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки перемещаются из Турции через Болгарию, Сербию и другие балканские страны в государства Центральной и Западной Европы (в первую очередь, в Германию).

Ранее в России зафиксировали снижение миграционного прироста населения — за полгода в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов.

Ранее три европейские страны заявили о планах создать рабочую группу для борьбы с нелегальной миграцией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий