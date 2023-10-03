Польша закрыла свободный проезд через границу со Словакией

На польско-словацкой границе введен пограничный контроль на 10 дней, с возможностью продления, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского.

«Правительство приняло решение с полуночи временно возобновить пограничный контроль на границе со Словакией», — заявил Каминьский.

Причиной этих мер глава польского министерства внутренних дел назвал рост числа нелегальных мигрантов на так называемом «балканском маршруте».

По этому маршруту мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки перемещаются из Турции через Болгарию, Сербию и другие балканские страны в государства Центральной и Западной Европы (в первую очередь, в Германию).

Ранее в России зафиксировали снижение миграционного прироста населения — за полгода в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов.

Ранее три европейские страны заявили о планах создать рабочую группу для борьбы с нелегальной миграцией.