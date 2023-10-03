В Армении ратифицировали Римский статут МУС

Парламент Армении 3 октября на заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

За ратификацию статута и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22.

После ратификации документ должен подписать президент Армении, и он вступит в силу через 60 дней.

В обсуждениях ратификации Римского статута приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», которая уже заявила, что проголосует за принятие соответствующего законопроекта.

В то время как оппозиционные фракции выступили с заявлением и осудили решение властей по этому вопросу, отметив, что таким шагом они подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато серьезными последствиями для Армении.

Фракции «Армения» и «Честь имею» покинули зал заседаний в ходе обсуждения статута и не принимали участия в голосовании.

11 сентября премьер республики Никол Пашинян сообщил, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном: речь идет об инцидентах мая 2021-го — сентября 2022-го. По его словам, вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства». Премьер отметил, что Ереван не может игнорировать происходящее и ничего не делать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.