В Армении обвинили миссию ООН в легализации преступлений Баку

Миссия ООН в Нагорном Карабахе дискредитировала организацию, считает посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что наблюдатели лишь легализовали нарушения со стороны Азербайджана.

«Так называемая миссия ООН в Нагорном Карабахе сделала все возможное, чтобы узаконить этнические чистки, произвольные задержания, разрушение гражданской инфраструктуры и другие преступления, совершенные Азербайджаном. Эти ребята дискредитируют ООН как институт», — написал Марукян.

Он добавил, что ожидает от ООН расследования в отношении представителей миссии организации, посетившей Карабах. Марукян подчеркнул, что с нетерпением ждет проверки их деятельности в регионе.

Информация о том, что миссия ООН прибыла в Карабах появилась 1 октября. Эксперты организации посетили регион впервые за 30 лет. По данным азербайджанских СМИ, их целью было ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия. Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха.

Ранее Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха.