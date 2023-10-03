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В МИД Венгрии прокомментировали ситуацию с помощью Украине

Сийярто сообщил, что мир за пределами Европы не понимает ее позиции по Украине

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Mindaugas Kulbis/AP

Мир за пределами Европы не разделяет ее мнения по кризису на Украине и не воспринимает европейских двойных стандартов по сравнению с конфликтами в других частях света, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщается в интервью Magyar Nemzet.

«Могу сказать, что мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают», — подчеркнул Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, если боевые действия идут не на территории Европы, Европейский Союз, призывает стороны к миру, выступая за переговоры.

Однако в той ситуации, когда конфликт разворачивается в Европе, ЕС обострят конфликт в том числе поставками вооружения.

Как заметил Сийярто, в мире не понимают, «зачем Европа сделала конфликт глобальным».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что США продолжат вовлеченность в конфликт на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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