Мир за пределами Европы не разделяет ее мнения по кризису на Украине и не воспринимает европейских двойных стандартов по сравнению с конфликтами в других частях света, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщается в интервью Magyar Nemzet.

«Могу сказать, что мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают», — подчеркнул Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, если боевые действия идут не на территории Европы, Европейский Союз, призывает стороны к миру, выступая за переговоры.

Однако в той ситуации, когда конфликт разворачивается в Европе, ЕС обострят конфликт в том числе поставками вооружения.

Как заметил Сийярто, в мире не понимают, «зачем Европа сделала конфликт глобальным».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что США продолжат вовлеченность в конфликт на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.