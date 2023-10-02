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Зеленский заявил о необходимости включить обучение на F-16 в тренировочную миссию ЕС

Зеленский призвал интегрировать обучение на F-16 в тренировочную миссию ЕС

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский во время выступления перед министрами иностранных дел государств ЕС призвал интегрировать обучение украинских пилотов на F-16 в тренировочную миссию ЕС. Его слова приводит «Европейская правда».

«Сейчас идет подготовка наших пилотов и инфраструктуры на Украине для использования F-16 <…> Мы рассчитываем также на интеграцию модулей по подготовке украинских пилотов F-16 и инженерного состава к [тренировочной] миссии…», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул необходимость усилить ПВО страны перед наступлением зимы.

Ранее газета The New York Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский спешит заручиться поддержкой США и Евросоюза в поставке истребителей F-16 до проведения выборов в западных странах.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что его стране потребуется около 128 истребителей.

По его словам, Украине нужно такое количество боевых самолетов, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над Россией.

Глава МИД стран ЕС впервые собрались на неформальную встречу в Киеве 2 октября. Как ожидается, в рамках переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержке Киева со стороны Брюсселя. ЕС нарастил финансовую и военную помощь Украине в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Кроме того, Брюссель ввел масштабные санкции против Москвы.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует до конца года подготовить больше украинских военных, чем планировалось.

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