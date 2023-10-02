В заксобрании Севастополя прокомментировали слова Бербок о российских границах

Сенатор от заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о границах Евросоюза «от Лиссабона до Луганска» не имеют под собой никаких оснований.

По словам Алтабаевой, границы Украины пока еще не определены.

«Мы понимаем, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины — чтобы были выполнены эти задачи — нужно будет очень хорошо подумать о том, где будут западные границы Российской Федерации. Предположения наших недругов, что эти границы сдвинутся на восток, никаких оснований под собой не имеют», — отметила сенатор.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий называл слова Бербок о Луганске в составе Евросоюза бредом.

В ответ Водолацкий предложил заявить, что СНГ будет простираться до Калифорнии.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.