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В Мексике назвали США препятствием вступлению страны в БРИКС

В Мексике заявили, что США не дают стране вступить в БРИКС

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Депутат мексиканского конгресса Бразил Альберто Акоста Пенья заявил, что Мехико заинтересован во вступлении в БРИКС ((Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), однако Соединенные Штаты становятся препятствием на пути в организацию. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что Мексика должна быть в БРИКС. Наша страна в этом заинтересована. Проблема не в том, что у нашего правительства нет к этому воли. Дело в отношениях с США. Порядка 80% нашего экспорта приходится на США, для нас это большая проблема. Таким образом, США становятся препятствием на пути к БРИКС...», — заявил Бразил Альберто Акоста Пенья.

Как отметил парламентарий, если Соединенные Штаты разорвут экономические отношения с Мексикой, то она «очень сильно пострадает».

По его словам, страна хочет развивать торговые отношения с РФ, однако на Мехико оказывается «значительное давление» со стороны Вашингтона.

В августе президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения, согласно которой с 2024 года к БРИКС присоединятся Иран и еще пять стран.

Ранее Путин рассказал о значении БРИКС.

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