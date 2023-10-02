Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Косово заявили об опасениях по поводу введения войск Сербии

Глава МИД Косово Гервалла-Шварц призвала ЕС принять меры из-за сербских войск

close
100%
Janine Schmitz/Global Look Press

Власти непризнанной Республики Косово опасаются введения на их территорию сербских военных, они заявили, что развертывание сербских войск на границе с Косово напоминает «поведение России по отношению к Украине» перед началом конфликта, передает CDE News.

Глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц призвала Евросоюз принять меры против этого, например заморозить кандидатский статус Сербии. По словам министра, такой концентрации сербских войск на окраинах Косово не было в последние годы.

Напряженность в регионе усилилась после того, что несколько дней назад между полицией и вооруженной группой людей на севере Косово произошла перестрелка.

29 сентября Североатлантический совет разрешил использование своего военного контингента в Косово (KFOR) с целью стабилизации ситуации в регионе.

Между тем президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отправлять войска на территорию Косово.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий