В США заявили, что Украину «бросили под автобус» прекращением финансирования

Киев «просто бросили под автобус», когда конгресс США принял решение исключить финансирование Украины из законопроекта о расходах, чтобы предотвратить приостановку работы правительства. Об этом пишет Bloomberg.

«Это $6 млрд долларов помощи, которая больше не гарантирована. Вашингтон является для Украины спасательным кругом в ее защите … в преддверии еще одной долгой зимы», — говорится в тексте.

Как следует из материала, глава Соединенных Штатов Джо Байден предвидел это, поэтому «некоторое финансирование» было выделено заранее, однако изменение настроений в США в преддверии выборов 2024 года не вызывает сомнений.

После возвращения главы Украины Владимира Зеленского из поездки в США, где «прием был менее теплым, чем в прошлое Рождество», для Киева начали накапливаться плохие новости, отмечает агентство.

До этого Politico писало, что в администрации президента США Джо Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем признают публично. По информации издания, утечка правительственных документов показывает, что в Белом доме серьезно опасаются негативных последствий для западной помощи Киеву из-за коррупционных преступлений в республике.

30 сентября сообщалось, что палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.

Позднее стало известно, что президент США Джо Байден подписал этот проект финансирования правительства страны на 45 дней, тем самым предотвратив шатдаун, который наступил бы 1 октября, если бы проект не согласовали в конгрессе. При этом он подчеркивал, что США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была остановлена.

Ранее Песков оценил невключение в бюджет США помощи Украине.