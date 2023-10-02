Песков оценил невключение в бюджет США помощи Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает временным явлением то, что США не включили в бюджет помощь Украине.

«Очевидно, что это временное явление», — отметил он на брифинге.

По словам представителя Кремля, это не является признаком смены парадигмы и не изменит вовлеченность США в украинский конфликт.

30 сентября сообщалось, что палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.

Позднее стало известно, что президент США Джо Байден подписал этот проект финансирования правительства страны на 45 дней, тем самым предотвратив шатдаун, который наступил бы 1 октября, если бы проект не согласовали в конгрессе. При этом он подчеркивал, что США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была остановлена.

1 октября в США начинается новый финансовый год.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.