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В Госдуме назвали критической ситуацию с численностью войск ВСУ

Депутат Гурулев: Россия вдвое сократила военный потенциал украинских войск

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Владимир Федоренко/РИА Новости

За время проведения военной спецоперации России удалось примерно вдвое сократить военный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил в прямом эфире Tsargrad.tv.

Ситуацию с численностью украинских войск Гурулев назвал критической, подчеркнув, что эта проблема сегодня является главной для Украины. По его словам, для ее решения в стране проводят «повальную мобилизацию» и ловят людей на улицах.

«Для Киева это вынужденная мера, потому что он откровенно не может укомплектовать не то что резервные части и соединения, но и те, которые находятся на передовой», — убежден депутат.

Нехваткой военных он также объяснил попытки США поторопить Украину в проведении контрнаступления — по его мнению, Вашингтон хочет, чтобы ВСУ добились успехов, пока на это есть ресурсы.

Напомним, в Великобритании Киеву посоветовали активнее призывать на службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпа контрнаступления. Экс-министр обороны Бен Уоллес порекомендовал украинским властям «провести переоценку масштабов украинской мобилизации».

В США ранее предостерегли Украину от дальнейшего контрнаступления. По мнению автора The New York Times, это может привести к поражению Киева.

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