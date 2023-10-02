Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сирия и Китай начали совместное сотрудничество

МИД Сирии: Дамаск и Пекин активизируют сотрудничество в стратегических сферах

close
100%
OPCW

Сирия и Китай наращивают сотрудничество в стратегических областях, Дамаск ожидает, что его результаты появятся в ближайшие месяцы. Об этом заместитель главы МИД Сирии Бассам ас-Саббах сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, Китай инвестирует в развитие стран, в том числе Сирии, которые страдают от неправильной политики и контроля со стороны Запада.

В этом же интервью ас-Саббаха заявил, что Сирия считает пребывание турецких войск на своей территории незаконной оккупацией, и для нормализации отношений между двумя странами необходимо, чтобы Турция вывела свои военные силы.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая ранее имела тесные отношения с Дамаском, встала на сторону противников сирийского президента Башара Асада. Россия же, напротив, поддержала Асада как единственного легитимного правителя страны. С марта 2020 года в САР действует режим прекращения огня после соглашений между Москвой и Анкарой.

Ранее в Сирии заявили об открытии США новых фронтов против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях