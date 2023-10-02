Глава Минтранса Чувашии ушел в отставку после обысков в министерстве

Глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов ушел в отставку после обысков в министерстве, передает ТАСС.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что принял прошение министра об отставке и поблагодарил его за работу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Белгородского района Владимир Перцев покинул пост.

Гладков уточнил, что Перцев оставил должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

4 июля Гладков раскритиковал Перцева за недостаточно быстрое восстановление Шебекина и Новой Таволжанки. Губернатор отметил «крайне низкий темп работ» — «только 10%» от общего плана».

В тот же день Гладков отстранил от должности своего заместителя Константина Полежаева за систематическое невыполнение обязанностей и плохое восстановление Шебекина. Новая Таволжанка и Шебекино расположены в Шебекинском районе Белгородской области, который неоднократно подвергалcя обстрелам. 4 июня в Новую Таволжанку вошли диверсионно-разведывательные группы, там шли бои.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.