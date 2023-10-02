Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минтранса Чувашии ушел в отставку после обысков в министерстве

Министр транспорта Чувашии ушел в отставку после обысков

close
100%
Shamil Zhumatov/Reuters

Глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов ушел в отставку после обысков в министерстве, передает ТАСС.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что принял прошение министра об отставке и поблагодарил его за работу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Белгородского района Владимир Перцев покинул пост.

Гладков уточнил, что Перцев оставил должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

4 июля Гладков раскритиковал Перцева за недостаточно быстрое восстановление Шебекина и Новой Таволжанки. Губернатор отметил «крайне низкий темп работ» — «только 10%» от общего плана».

В тот же день Гладков отстранил от должности своего заместителя Константина Полежаева за систематическое невыполнение обязанностей и плохое восстановление Шебекина. Новая Таволжанка и Шебекино расположены в Шебекинском районе Белгородской области, который неоднократно подвергалcя обстрелам. 4 июня в Новую Таволжанку вошли диверсионно-разведывательные группы, там шли бои.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях