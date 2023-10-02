За свою антироссийскую политику Германии придется заплатить «страшную цену». Об этом в статье в американском журнале Newsweek написал историк Тарик Сирил Амар.

Автор отметил, что надежды Запада на крах российской экономики в результате санкций в значительной степени оказались несостоятельными. При этом, подчеркнул историк, модель управления Германией переживает двойной кризис — и в экономике, и в политике. Во многом это связано именно с кризисом на Украине. Немцы потеряли веру в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровывались в ценностях и методах правящих в стране центристов.

По мнению автора, разрушительный потенциал украинского конфликта для Германии очень высок. Поэтому за послушное следование политике Запада в отношении России и Китая Германии придется заплатить «страшную цену».

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