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Спикер палаты представителей США отреагировал на заявления о его свержении

Спикер палаты представителей США: я переживу попытку отстранения от должности

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Jon Cherry/Reuters

Спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что он не будет отстранен от должности. Об этом сообщает CBS news.

«Давайте начнем управлять. Если он расстроен тем, что пытался подтолкнуть нас к закрытию экономики, а я позаботился о том, чтобы правительство не закрылось, тогда давайте поговорим об этом», — сказал он, комментируя намерения конгрессмена Мэтта Гетца подать ходатайство об отстранении его от должности.

1 октября стало известно, что представитель Республиканской партии в Палате представителей конгресса США Мэтт Гетц намерен подать ходатайство об отстранении Кевина Маккарти от своей должности. По его словам, спикер солгал в ситуации по продлению финансирования правительства.

В этот же день президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

До этого палата представителей Соединенных Штатов не приняла план финансирования работы правительства до 31 октября. Отмечалось, что проект опротестовывает Верхняя палата конгресса США и Белый дом.

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