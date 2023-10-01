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В Совфеде РФ сообщили о тревожном сигнале для ЕС из-за выборов в Словакии

Сенатор Пушков считает тревожным сигналом для ЕС победу партии Фицо в Словакии

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Depositphotos

Победа партии «Направление – социальная демократия» (SMER) в Словакии является тревожным сигналом для антироссийских кругов в Европе. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо побеждает на парламентских выборах, «вопреки стараниям Вашингтона и Брюсселя», написал сенатор.

По его словам, теперь все будет зависеть от того, удастся ли лидеру партии Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, так как «собственных мест в парламенте ему не хватит».

«Но первое место его партии, выступающей против политики ЕС в отношении Украины и России, — весьма тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе», — считает он.

Как подчеркнул Пушков, Фицо известен своей резкой критикой украинских властей, политики антироссийских санкций и военной поддержки Киева, а также пообещал в случае прихода к власти не оказывать военную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что несмотря на заявления западных СМИ, сам Фицо отрицает, что придерживается пророссийских взглядов, по его словам, он придерживается интересам своей страны.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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