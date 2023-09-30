Конгрессмены США утвердили проект финансирования правительства без помощи Украине, сообщает Reuters.

Теперь инициативу должен одобрить сенат. В таком случае она отправится президенту США Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до 1 октября.

Ранее палата представителей США не приняла план финансирования работы правительства до 31 октября.

Отмечается, что проект опротестовывает Верхняя палата конгресса США и Белый дом. Дедлайном для принятия плана финансирования работы кабмина является 00:00 1 октября.

До этого конгресс США исключил $300 млн для Украины из проекта оборонного бюджета.

Уточняется, что соответствующую инициативу поддержали 217 членов палаты представителей, 211 высказались против. Ожидается, что будет вынесен на голосование вопрос о том, необходимо ли выделять эту помощь Украине в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение американским министерством обороны контрактов с производителями, а не предоставление какой-либо техники напрямую из запасов оборонного ведомства.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.