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В США заявили о последствиях давления Запада для Украины

Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет много городов из-за давления Запада

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Depositphotos

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx высказал мнение, что Украина обречена на еще большую потерю территорий, поскольку продолжает во всем повиноваться Западу.

Риттер указал, что в ходе визита представителей Украины в Турцию состоялась встреча, на которой обговаривались условия урегулирования конфликта.

»Россия предложила им отличные условия. <…> Но НАТО и Запад не разрешили им пойти на это. <…> В итоге сейчас уже потеряны территории», — сказал бывший военный.

Риттер отметил, что Украина рискует потерять Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев и Одессу, поскольку Киев не выполняет условия проекта стамбульского договора по украинскому урегулированию. По мнению экс-разведчика, Украина могла бы остаться нетронутой, если бы подписала и выполняла стамбульские соглашения.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не способен самостоятельно обеспечить ВСУ необходимыми боеприпасами и вооружением на 100%.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также высказывал мнение, что Украине необходимо пойти на мир из-за многочисленных потерь ВСУ. По его словам, Украина теряет военных «со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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