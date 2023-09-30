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Путин поздравил главу Абхазии с Днем независимости

Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

«Тридцать лет назад абхазский народ отстоял законное право на свободную, мирную жизнь», — говорится в публикации.

Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Глава российского государства подчеркнул, что Российская Федерация намерена продолжать оказывать Абхазии содействие в решении актуальных задач.

«Россия намерена оказывать содействие Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, обеспечении национальной безопасности», — указал он.

Российский лидер пожелал главе республики здоровья, а всем его согражданам — мира и процветания.

30 сентября Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне и независимости республики.

До этого секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявлял, что участие республики в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, однако нужно идти по пути установления отношений с Минском.

Ранее Медведев рассказал, какие страны могут признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

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