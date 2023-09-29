Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польша и Венгрия не стали участвовать в заседании ЕК по импорту зерна с Украины

Польша и Венгрия не участвовали в заседании платформы по импорту зерна с Украины

close
100%
AP

Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что Венгрия и Польша не принимали участие в заседании ЕК по импорту зерна с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все стороны были приглашены, не было представительства от Польши и Венгрии, но это и не обязательно… мы провели очень продуктивную дискуссию», — сказал Гилл.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что часть полагающихся Будапешту от ЕС денег могли передать Украине. По его словам, в условиях невозможности обеспечить Киев ранее обещанными финансами, кто-то из стран ЕС «денег не получил».

Премьер-министр Венгрии отметил, что Брюссель по этому вопросу «не высказывается ясно». Он также напомнил, что Евросоюз должен Будапешту более €3 млрд.

До этого Орбан заявил, что Еврокомиссии не удастся добиться внесения правок в бюджет, предусматривающих выделение Украине €50 млрд и средств на принудительное размещение мигрантов в Европе.

Премьер-министр пояснил, что для того, чтобы реализовать эти поправки, нужно, чтобы все 27 стран ЕС пополнили семилетний бюджет, но за последние полтора года члены ЕС уже предоставили на эти цели €70 млрд.

Ранее в Венгрии заявили о нежелании давать Украине ни копейки из бюджета ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях