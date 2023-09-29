Польша и Венгрия не стали участвовать в заседании ЕК по импорту зерна с Украины

Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что Венгрия и Польша не принимали участие в заседании ЕК по импорту зерна с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все стороны были приглашены, не было представительства от Польши и Венгрии, но это и не обязательно… мы провели очень продуктивную дискуссию», — сказал Гилл.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что часть полагающихся Будапешту от ЕС денег могли передать Украине. По его словам, в условиях невозможности обеспечить Киев ранее обещанными финансами, кто-то из стран ЕС «денег не получил».

Премьер-министр Венгрии отметил, что Брюссель по этому вопросу «не высказывается ясно». Он также напомнил, что Евросоюз должен Будапешту более €3 млрд.

До этого Орбан заявил, что Еврокомиссии не удастся добиться внесения правок в бюджет, предусматривающих выделение Украине €50 млрд и средств на принудительное размещение мигрантов в Европе.

Премьер-министр пояснил, что для того, чтобы реализовать эти поправки, нужно, чтобы все 27 стран ЕС пополнили семилетний бюджет, но за последние полтора года члены ЕС уже предоставили на эти цели €70 млрд.

Ранее в Венгрии заявили о нежелании давать Украине ни копейки из бюджета ЕС.