Эксперт назвал виновных в конфликте Варшавы и Киева из-за зерна

Ошибка Еврокомиссии привела к конфликту Польши и Украины из-за зерна. Об этом в интервью газете Politico заявил аналитик центра «Брейгель» Дэвид Клейманн.

«Уму непостижимо, как председатель комиссии допустила, чтобы импорт зерна по каналу солидарности ЕС привел к польско-украинской конфронтации», — сказал он.

В материале говорится, что ЕК закрыла глаза на стремление стран Восточной Европы запретить импорт украинского зерна. Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), и получилось так, что Европейская комиссия представила интересы Польши, Венгрии и Словакии, в котором она не приняла позиции этих стран. По мнению Клейманна, это стало ужасным итогом как для Киева, так и для Евросоюза в целом.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телус заявлял, что не воспринимает всерьез заявления замминистра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки по поводу зернового скандала и жалобы в ВТО.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения украинские власти направили в ВТО иски против указанных стран.

Ранее эксперт оценил шансы иска Киева в ВТО против трех стран Евросоюза.