Новак проведет встречу с нефтяниками по ситуации на рынке топлива

Вице-премьер России Александр Новак проведет встречу с топ-менеджерами нефтяных компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

Отмечается, что проведение совещания подтвердили в аппарате вице-премьера.

Также уточняется, что на встрече обсудят предлагаемые российском правительством меры по стабилизации рынка топлива в стране.

27 сентября Новак заявлял, что на цену топлива в стране повлияли снижение дисконтов Urals, курс рубля, а также рост мировых цен на нефть. По его словам, за последние несколько месяцев наблюдается рост биржевых оптовых цен, в среднем по бензину — на 15%, на дизельное топливо — на 30%.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что в стране были приняты необходимые меры по стабилизации цен на топливо, однако розничные цены на бензин все еще продолжают расти.

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.