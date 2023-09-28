Турция готова возобновить переговоры с Россией, Сирией и Ираном

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара готова к возобновлению переговоров министров обороны Турции, Российской Федерации, Сирии и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, турецкая сторона всегда готова к диалогу.

Он подчеркнул, что требования сирийской стороны сложно принять сразу, ведь она хочет, чтобы «Турция ушла».

Он подчеркнул, что Сирия не может найти время, чтобы разобраться с отдельными регионами страны, где Анкара «устанавливает мир и безопасность».

До этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил, чтобы Москва и Тегеран выступили в качестве гарантов безопасности между Сирией и Турцией.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает вести вместе с Россией и Ираном переговоры с целью нормализации отношений с Сирией.

По его словам, турецкая сторона ожидает конкретных мер от кабмина Сирии для благополучного возвращения сирийских беженцев на родину из Турции и предотвращения новых волн беженцев в эту страну.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».