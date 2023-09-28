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Ветеран СС рассказал, куда уедет после скандала в канадском парламенте

Ветеран СС Хунка хочет уехать в Южную Америку после скандала в парламенте Канады

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WSWS

Ветеран СС (военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии) украинского происхождения Ярослав Хунка предупредил, что намерен перебраться в Южную Америку после скандала в парламенте Канады. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на канадских журналистов, дозвонившихся до ветерана.

Согласно данным издания, в разговоре с журналистами, 98-летний Хунка пожаловался на волну массовой ненависти к себе. Он поведал, что мечтает тихо провести последние годы жизни в кругу семьи, но после чествования ветерана в канадском парламенте столкнулся «с такой ненавистью, какую невозможно представить», поэтому теперь он намерен «уехать к своим друзьям в Южную Америку».

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте страны, назвав инцидент ошибкой. При этом он вновь выступил с обвинениями в сторону России, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

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