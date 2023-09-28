В МИД Украины призвали готовиться к «раздражительным заявлениям» в сторону Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях приближающихся выборов в США Киеву следует готовиться к неприятным для страны заявлениям. В интервью «Интерфакс-Украина» он предположил, что в ближайшее время их станет еще больше.

По словам главы внешнеполитического ведомства, высказывания, в которых американские политики подвергают сомнению необходимость поддержки Украины являются естественным явлением в условиях предвыборной гонки.

«Безусловно, и в Республиканской, и в Демократической партии есть голоса, которые говорят, что США нужно выйти из этой истории. Но они находятся в абсолютном меньшинстве. Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявления, которые нас будут раздражать…» — сказал Кулеба.

Ранее кандидат в главы Белого дома, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс не принесет никаких выгод США.

Другой кандидат на должность президента США Вивек Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative пообещал в случае своей победы принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО.

До этого Дональд Трамп рассказал, что Киев имел возможность избежать эскалации конфликта с Москвой, если бы сразу согласился отказаться от части территорий.

Экс-глава Белого дома отметил, что правительства России и Украины могли заключить сделку еще на начальных этапах конфликта. В таком случае, по мнению республиканца, удалось бы избежать потерь.

Ранее Подоляк раскритиковал западные СМИ за освещение событий на Украине.