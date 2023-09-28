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В Литву прибудут разведывательные самолеты НАТО для наблюдения за Россией

НАТО направит в Литву два самолета AWACS для наблюдения за Россией

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Global Look Press

Североатлантический альянс направит в Литву два самолета AWACS с целью «наблюдения за военной деятельностью» России вблизи границ страны — члена организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление НАТО.

В материале указано, что воздушные суда будут размещены на базе в городе Шауляй. Населенный пункт расположен на севере республики и является четвертым в стране по численности населения.

«Первый из двух самолетов прибудет в четверг (28 сентября. — «Газета.Ru») и будет выполнять миссию по наблюдению за военной деятельностью РФ вблизи границ альянса», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, миссия продлится несколько дней. При этом разведывательные полеты над территорией НАТО начнутся сразу после прибытия воздушных судов в Литву, уточняется в заявлении организации.

До этого агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому руководство Альянса намерено создать сеть морских датчиков и дронов для отслеживания подозрительной активности вблизи подводных объектов критической инфраструктуры. Как рассказал руководитель подразделения НАТО по защите инфраструктуры Ханс-Вернер Вирманн, реализация данного проекта должна позволить организации посылать «сигнал сдерживания» России и другим государствам мира.

Ранее в районе Крыма заметили патрульный разведывательный самолет Военно-воздушных сил США.

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