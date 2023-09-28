В НАТО нацелились на защиту подводной инфраструктуры из-за «Северных потоков»

Североатлантический альянс намерен разработать технологии, которые позволят странам — членам организации в режиме реального времени отслеживать подозрительную деятельность около подводных объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале указано, что соответствующая инициатива была разработана в связи с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». События сентября 2022 года обнажили трудности и неэффективность существующих на данный момент инструментов мониторинга, уточнили авторы публикации.

«НАТО спешит разработать технологии, позволяющие в режиме реального времени обнаруживать подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры», — говорится в статье.

Согласно имеющейся информации, речь идет о создании сети морских датчиков. После обнаружения потенциальной угрозы они должны будут передавать сведения в центр принятия решений, которому предстоит направлять на место воздушные или подводные дроны для перехвата подозрительных целей.

При этом глава подразделения Альянса по защите инфраструктуры Ханс-Вернер Вирманн подчеркнул, что подобные технологии в том числе позволят посылать «сигнал сдерживания противнику». В данном случае речь идет как о России, так и любом другом государстве мира.

Генерал-лейтенант добавил, что фиксирование нежелательной деятельности даст странам НАТО возможность прорабатывать дипломатический и военные ответы с использованием «прочного информационного фундамента». Как он сказал, основная цель проекта заключается в своевременной передаче соответствующих данных правительствам государств и частным операторам.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» так или иначе были организованы американскими и британскими властями.