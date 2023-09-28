Советник президента Нагорного Карабаха сдался властям Азербайджана

Советник президента Нагорного Карабаха, бывший министр иностранных дел непризнанной республики Давид Бабаян сообщил, что прибыл в Шуши по требованию азербайджанских властей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши», — сообщил он.

По его словам, он принял такое решение, потому что его неявка «или хуже того побег» могут нанести серьезнейший вред народу Карабаха и что он не может такое допустить.

Ранее он заявлял, что абсолютное большинство жителей Карабаха предпочитает покинуть республику, чем остаться под контролем Азербайджана.

Между тем в азербайджанском МВД сообщали, что среди армян Карабаха есть желающие получить гражданство Азербайджана.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.