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В СМИ считают, что Киев и Запад обвинят Польшу в поражении Украины

Myśl Polska: Киев и Запад обвинят Польшу в поражении Украины

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Shutterstock

По мнению обозревателя Петра Панасюка из газеты Myśl Polska, западные лидеры и украинские власти планируют обвинить Польшу в неудачах Украины в конфликте в Донбассе. Автор статьи отмечает, что украинская и западная элиты уже нашли козла отпущения за все проблемы, происходящие на востоке Украины. При этом Панасюк подчеркивает, что за поражения Запада и Украины можно будет обвинить Польшу и поляков, при этом будет сниматься ответственность с политиков или военных из Германии, США или Украины.

Статья также отмечает, что на Западе уже появились призывы возложить ответственность на Польшу за ситуацию в Донбассе после введения польского зернового эмбарго. СМИ акцентируют внимание на том, что действия Польши вызывают сомнения в решении Европы по оружейным поставкам на Украину.

Панасюк заключает, что Запад, молча одобряя действия Польши, будет стараться перекладывать ответственность за неудачи Украины на польские власти.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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