Кадыров высказался о роли отца в его политической карьере

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись со своим отцом Ахматом, бывшим главой республики, и заявил, что будет делать все, чтобы оправдать его надежды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На видео Ахмат Кадыров положительно оценивает работу своего сына.

По словам Рамзана Кадырова, только эти слова делают его самым счастливым человеком в мире и он не променял бы их ни на какие богатства.

«Все это ничто по сравнению с такой оценкой из уст отца, национального лидера, за которым последовали лучшие сыны чеченского народа», — отметил глава Чечни.

До этого Кадыров заявил, что Саудовская Аравия и Чечня укрепляют экономические, культурные, гуманитарные, научные связи.

20 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о своей болезни. Кадыров рассказал, что в Москве побывал в больнице у своего дяди Магомеда Кадырова, который уже идет на поправку. 17 сентября глава Чечни на фоне сообщений о проблемах со здоровьем опубликовал видео, где он гуляет под дождем. Как утверждал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, у Киева «есть информация» о якобы тяжелом состоянии Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти виновных в избиении Елены Милашиной и Александра Немова.