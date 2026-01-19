В СПЧ отреагировали на убийство молодого человека в подмосковном автобусе

В СПЧ заявили о страхе ездить в автобусах после расправы в Подмосковье

Расправа над молодым человеком в Подмосковье вызывает страх перед поездками в общественном транспорте. Об этом заявила в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

Трагический инцидент произошел 19 января в Электростали. Конфликт между молодыми людьми 18 и 19 лет завершился гибелью одного из них — нападавший использовал нож.

«Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание», — написала она.

Ахмедова добавила, что в соцсетях пользователи стали называть разные причины версии об этом конфликте. Единственный вывод, к которому она пришла с полной уверенностью — «как страшно ездить в автобусах».

В Электростали 19-летний Имомали Т. зарезал 18-летнего Илью П. на автобусной остановке. Словесная перепалка между ними началась еще в автобусе. Нападавший три раза ударил оппонента ножом и сбежал с места преступления. Задержать его смогли только на следующий день. На допросе подозреваемый рассказал, как достал нож во время драки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

