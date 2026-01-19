В Уфе женщина избила и искусала полицейского

В Уфе многодетная мать искусала полицейского и получила два года колонии

В Уфе суд вынес приговор многодетной матери, напавшей на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Инцидент произошел в октябре 2025 года, когда двое инспекторов по делам несовершеннолетних сопровождали женщину в отдел опеки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ударила одного полицейского по лицу и укусила за руку другого сотрудника.

В суде обвиняемая признала свою вину. Ее признали виновной в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, однако исполнение приговора было отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.

