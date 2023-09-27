Французский политолог получил гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому французский политолог, генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» и основатель фонда «Защитим детей Донбасса» Эммануэль Марк Андре Леруа получил российское гражданство. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Леруа Эммануэль Марк Андре, родившийся 22 ноября 1956 года во Франции», — говорится в тексте указа.

Леруа был наблюдателем на выборах и на референдуме о вхождении в состав России новых регионов.

С 1 октября 2023 года для получения гражданства РФ надо будет сдать экзамен по истории России, а получить гражданство в браке с россиянином можно будет только при наличии общего ребенка. Об этих и других изменениях в октябре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали российских спортсменов подождать со сменой гражданства.