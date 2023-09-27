В МИД отвергли выводы в докладе международной комиссии ООН по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге заявила, что доклад международной комиссии ООН по Украине не выдерживает критики.

Доклад был представлен комиссией в ходе текущей 54-й сессии Совета ООН в понедельник, 25 сентября.

«Озвученные ее председателем, представителем Норвегии Месе обвинения, которые мы не можем квалифицировать иначе как безосновательные и бездоказательные, в адрес российских властей, <…> они в принципе не выдерживают никакой критики», — заявила Захарова.

Она пояснила, что при составлении доклада выводы были сделаны на основе доказательно не подкрепленных рассказов произвольно отобранных лиц, который заявляли о якобы имеющих место преступлениях российских вооруженных сил.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США «должна ответить» на расследование американского журналиста Сеймура Херша о подрывах «Северных потоков».

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.