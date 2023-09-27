В Кремле прокомментировали арест Варданяна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об аресте бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

«Я не располагаю такой информацией, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Но, в любом случае, у него есть российское гражданство ... И конечно, мы будем защищать его права», — заявил Песков.

На слова журналиста о выходе Варданяна из российского гражданства Песков ответил, что не знает об этом.

До этого жена Варданяна подтвердила его арест властями Азербайджана.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.