Байден ответил республиканцам, намеревающимся объявить ему импичмент

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцам в палате представителей пришло время начать работать, чтобы предотвратить шатдаун. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Об этом американский лидер сказал на мероприятии по сбору средств на свою президентскую кампанию в Атертоне в штате Калифорния.

Байден заявил, что «небольшая группа радикально настроенных республиканцев» не хотят выполнять свои обязательства. Политик предупредил, что приостановка работы правительства дорого обойдется американскому народу.

В сентябре спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти объявил о расследовании по импичменту Байдена.

По его словам, утверждения о том, что Байден получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера, являются «серьезными» и «достоверными». Маккарти поручил комитетам по надзору, по вопросам судопроизводства и по методам и средствам (главный налоговый комитет палаты представителей) возглавить расследование по импичменту.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.