На счет, где указан домашний адрес президента CIF Джо Байдена, поступали денежные переводы из КНР. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) написал спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Кевин Маккарти.

«Деньги из Китая были переведены на счет, в котором в качестве адреса указан дом Байдена в штате Делавэр», — заявил он.

По словам Маккарти, республиканцы из надзорного комитета палаты обнаружили два перевода сыну главы Белого дома Хантеру Байдену на общую сумму $260 тыс., которые пришлись на период, когда Байден-старший баллотировался yf пост президента.

«Наше расследование в рамках процедуры импичмента раскроет всю правду», — отметил спикер.

В сентябре Кевин Маккарти объявил о расследовании по импичменту Байдена.

По его словам, утверждения о том, что Байден получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера, являются «серьезными» и «достоверными». Маккарти поручил комитетам по надзору, по вопросам судопроизводства и по методам и средствам (главный налоговый комитет палаты представителей) возглавить расследование по импичменту.

В мае председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что Джо Байден и его семья получили из Китая «миллионы долларов», но глава государства «лжет» насчет этого.

Ранее Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.