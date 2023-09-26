В Европарламенте усомнились, что Украина сможет попасть в Евросоюз до 2029 года

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), в интервью телеканалам NTV и RTL усомнилась, что Украина сможет попасть в Евросоюз до 2029 года.

«Насколько я понимаю, переговоры идут, но до фактического вступления, безусловно, пройдет еще много времени», — сказала она.

Также Барли усомнилась, что Украина станет членом ЕС в течение следующего созыва Европарламента, который начнется после выборов в этом году и продлится до 2029 года. Она пояснила, что для стран-кандидатов на вступление в ЕС есть четкие критерии и в настоящее время Украина не соответствует ни одному из них.

Зампред ЕП также отметила, что Евросоюз должен быть в состоянии принять эту страну. В частности, она отметила, что Украина является большой страной с крупным сельскохозяйственным сектором, что может создать проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий ЕС.

До этого председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что нет ничего невозможного для вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Ранее в Германии выступили против вступления Украины в Евросоюз.