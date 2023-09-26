Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте усомнились, что Украина сможет попасть в Евросоюз до 2029 года

Заместитель председателя ЕП Барли не верит, что Украина войдет в ЕС до 2029 года

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), в интервью телеканалам NTV и RTL усомнилась, что Украина сможет попасть в Евросоюз до 2029 года.

«Насколько я понимаю, переговоры идут, но до фактического вступления, безусловно, пройдет еще много времени», — сказала она.

Также Барли усомнилась, что Украина станет членом ЕС в течение следующего созыва Европарламента, который начнется после выборов в этом году и продлится до 2029 года. Она пояснила, что для стран-кандидатов на вступление в ЕС есть четкие критерии и в настоящее время Украина не соответствует ни одному из них.

Зампред ЕП также отметила, что Евросоюз должен быть в состоянии принять эту страну. В частности, она отметила, что Украина является большой страной с крупным сельскохозяйственным сектором, что может создать проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий ЕС.

До этого председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что нет ничего невозможного для вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Ранее в Германии выступили против вступления Украины в Евросоюз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях