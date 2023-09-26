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Аналитик Джонсон считает, что ситуация для Зеленского ухудшится после Канады

Экс-агент ЦРУ Джонсон считает, что скандал в Канаде ухудшит позиции Зеленского

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CBS News

Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom считает, что скандал в Канаде ухудшит позиции президента Украины Владимира Зеленского.

«Некоторые на Западе не помнят историю о Второй мировой войне, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. Трюдо сумасшедший, раз идет на такие действия. Но есть еще Борис Джонсон, который заявил, что именно Украина победила нацистов», — заявил Джонсон.

Он отметил провальный характер поездки Зеленского в Соединенные Штаты, где ему не дали провести совместную пресс-конференцию с президентом США Джо Байденом, и не дали выступить перед конгрессом.

Вдобавок произошел дипломатический скандал между Польшей и Украиной.

Ранее власти России обвинили Канаду в русофобской политике на фоне скандала с украинским нацистом, которого чествовали в парламенте.

24 сентября Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Ярослава Хунку, который служил в рядах украинских нацистов-коллаборационистов во время Великой Отечественной войны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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