Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom считает, что скандал в Канаде ухудшит позиции президента Украины Владимира Зеленского.

«Некоторые на Западе не помнят историю о Второй мировой войне, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. Трюдо сумасшедший, раз идет на такие действия. Но есть еще Борис Джонсон, который заявил, что именно Украина победила нацистов», — заявил Джонсон.

Он отметил провальный характер поездки Зеленского в Соединенные Штаты, где ему не дали провести совместную пресс-конференцию с президентом США Джо Байденом, и не дали выступить перед конгрессом.

Вдобавок произошел дипломатический скандал между Польшей и Украиной.

Ранее власти России обвинили Канаду в русофобской политике на фоне скандала с украинским нацистом, которого чествовали в парламенте.

24 сентября Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Ярослава Хунку, который служил в рядах украинских нацистов-коллаборационистов во время Великой Отечественной войны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.