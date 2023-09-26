В ГП заявили об отказе стран Европы на запрос РФ расследовать ЧП на «Северный потоках»

Страны Европы отказали в исполнении 13 из 15 запросов Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи в рамках расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что в исполнении 13 российских запросов было отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года (если запрашиваемая сторона считает, что осуществление просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку и прочее).

Соответствующие запросы были направлены в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции, ответ от Хельсинки пока не поступил.

Генпрокуратура РФ призвала указанные страны пересмотреть запрос в исполнении запросов России.

В российском ведомстве напомнили, что страны-участницы Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (от 15 декабря 1997 года) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (от 9 декабря 1999 года) обязаны оказывать максимальную помощь в связи с расследованием терактов.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».