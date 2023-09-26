Песков прокомментировал сообщения о гибели командующего ЧФ при атаке на Севастополь

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщения, появившиеся в СМИ, о гибели командующего Черноморским флотом в результате ракетной атаки на Севастополь.

Песков не стал подтверждать или опровергать эту информацию, но заявил, что никакой информации от Минобороны не поступало.

«Это их прерогатива, нам нечего сказать», — сказал представитель Кремля.

22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен удар ракетами. Он также рассказал, что «люди, которые находились в момент удара на улице, не пострадали».

В Минобороны РФ уточнили, что один военнослужащий «не погиб, пропал без вести».

Ряд СМИ распространили информацию, что в результате атаки якобы погиб командующий ЧФ РФ Виктор Соколов, однако эта информация не подтвердилась, 26 сентября он присутствовал на коллегии Минобороны РФ, видео опубликовала пресс-служба российского оборонного ведомства.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.