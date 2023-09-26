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Эрдоган раскрыл детали переговоров по поставкам зерна России в Африку

Эрдоган: переговоры по поставкам зерна из РФ в Африку ведутся на уровне глав МИД

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил турецким журналистам, что переговоры по поставкам зерна из России при участии Турции и Катара ведутся на уровне глав МИД трех государств, передает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что в вопросе зернового коридора целью президента России Владимира Путина являются африканские страны.

«Мы работаем над этим процессом с нашими министрами иностранных дел и хотим продолжить его в наиболее идеальном варианте со странами Африки. Потому что 44% зерна, которое проходит по коридору, идет в европейские страны. 14% — к нам, 14% — в Африку, а остальное — в разные страны», — сказал он.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара нацелена на совместную с Российской Федерацией работу по поставке 1 млн тонн российского зерна в африканские страны.

18 сентября постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его команды нет рычагов, чтобы решить системные проблемы с реализацией российской части зерновой сделки.

Ранее Блинкен обсудил зерновую сделку с Гутерришем.

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