Делимханов прокомментировал видео, на котором сын Кадырова избивает мужчину в СИЗО

Депутат Госдумы Адам Делимханов прокомментировал в своем Telegram-канале опубликованное главой Чечни Рамзаном Кадыровым видео, на котором Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

«Без сомнений, я считаю поступок моего дорогого племянника — правильным и справедливым! Он поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа! Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии. Очень приятно, что, несмотря на юный возраст, Адам является достойным примером для сверстников, демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности!» — говорится в публикации.

До этого Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни «бросил вызов» правовой системе страны.

27 мая жителя Волгограда 19-летнего Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

Позже уполномоченный по правам человека по Чечне Солтаев пообещал проверить ситуацию с якобы избиением арестованного за сожжение Корана 19-летнего Журавеля. Тот утверждает, что в СИЗО он подвергся насилию со стороны 15-летнего сына Кадырова. Проверку поручила провести омбудсмен по правам человека в России Москалькова. Журавель находится в СИЗО Грозного. Его арестовали на два месяца по делу об оскорблении чувств верующих. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.