Представитель «Талибана»* прилетит в Россию 25 сентября

Специальный представитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что министр иностранных дел Афганистана, представитель радикального исламистского движения «Талибан» (организация запрещена в России) Амир Хан Моттаки 25 сентября прилетит в Россию.

«Да, он уже сегодня прилетит», — сказал чиновник ТАСС.

18 сентября Кабулов сообщал, что представители «Талибана» примут участие в заседании московского формата по афганскому урегулированию в Казани 29 сентября.

До этого Кабулов прокомментировал «Газете.Ru» предложение генерального директора Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина о том, что Россия должна признать «Талибан». Хабибуллин заявил об этом на конференции Московского формата по Афганистану.

Ранее в Афганистане организовали туры под конвоем вооруженных талибов.